Переселенці можуть оформити субсидію на новому місці проживання: інструкція

Для її отримання необхідні такі документи:

заява;

декларація про доходи та витрати, в якій зазначається склад домогосподарства;

паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка про статус ВПО.

Зазначається, що оформити субсидію можна в уповноваженої посадової особи сільської, селищної, міської ради, Центрі надання адміністративних послуг та сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Субсидію можна оформити онлайн

Також це можна зробити онлайн через портал "Дія", вебпортал електронних послуг ПФУ або ж мобільний застосунок Пенсійного фонду України (доступний для Android та IOS).

Корисна інформація для переселенців

В Україні змінено періоди виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Тепер буде два виплатних періоди для переселенців.

Раніше повідомлялось, що переселенці в Україні мають право на виплати для проживання на місці, куди вони вимушено переїхали.