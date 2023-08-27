Переселенці можуть оформити субсидію на новому місці проживання: інструкція

Внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення договору оренди, може отримувати субсидію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Для її отримання необхідні такі документи:
Зазначається, що оформити субсидію можна в уповноваженої посадової особи сільської, селищної, міської ради, Центрі надання адміністративних послуг та сервісному центрі Пенсійного фонду України.
Субсидію можна оформити онлайн
Також це можна зробити онлайн через портал "Дія", вебпортал електронних послуг ПФУ або ж мобільний застосунок Пенсійного фонду України (доступний для Android та IOS).
В Україні змінено періоди виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Тепер буде два виплатних періоди для переселенців.
Раніше повідомлялось, що переселенці в Україні мають право на виплати для проживання на місці, куди вони вимушено переїхали.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.