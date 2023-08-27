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Переселенцы могут оформить субсидию на новом месте жительства: инструкция

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды, может получать субсидию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Для ее получения необходимы следующие документы:

  • заявление;
  • декларация о доходах и расходах, в которой указывается состав домохозяйства;
  • паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • справка о статусе ВПЛ.

Отмечается, что оформить субсидию можно у уполномоченного должностного лица сельского, поселкового, городского совета, Центре предоставления административных услуг и сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Субсидию можно оформить онлайн

Также это можно сделать онлайн через портал "Дія", вебпортал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины (доступен для Android и IOS).

Полезная информация для переселенцев

В Украине изменены периоды выплат государственного пособия внутренне перемещенным лицам. Теперь будет два выплатных периода для переселенцев.

Ранее сообщалось, что переселенцы в Украине имеют право на выплаты для проживания на месте, куда они вынужденно переехали.

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