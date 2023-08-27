Переселенцы могут оформить субсидию на новом месте жительства: инструкция

Внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды, может получать субсидию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Для ее получения необходимы следующие документы:
Отмечается, что оформить субсидию можно у уполномоченного должностного лица сельского, поселкового, городского совета, Центре предоставления административных услуг и сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Субсидию можно оформить онлайн
Также это можно сделать онлайн через портал "Дія", вебпортал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины (доступен для Android и IOS).
В Украине изменены периоды выплат государственного пособия внутренне перемещенным лицам. Теперь будет два выплатных периода для переселенцев.
Ранее сообщалось, что переселенцы в Украине имеют право на выплаты для проживания на месте, куда они вынужденно переехали.
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