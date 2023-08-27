Переселенцы могут оформить субсидию на новом месте жительства: инструкция

Для ее получения необходимы следующие документы:

заявление;

декларация о доходах и расходах, в которой указывается состав домохозяйства;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка о статусе ВПЛ.

Отмечается, что оформить субсидию можно у уполномоченного должностного лица сельского, поселкового, городского совета, Центре предоставления административных услуг и сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Субсидию можно оформить онлайн

Также это можно сделать онлайн через портал "Дія", вебпортал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины (доступен для Android и IOS).

Полезная информация для переселенцев

В Украине изменены периоды выплат государственного пособия внутренне перемещенным лицам. Теперь будет два выплатных периода для переселенцев.

Ранее сообщалось, что переселенцы в Украине имеют право на выплаты для проживания на месте, куда они вынужденно переехали.