Переселенці і звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання: названо умови

Внутрішньо переміщенні особи (ВПО) і звільнені з полону можуть отримати ваучери на навчання. Скориставшись такою можливістю, ці категорії матимуть більше шансів працевлаштуватися за обраною спеціальністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Що дає ваучер?
Так, наразі визначено 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер.
"Тобто документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, на перепідготовку за робітничою професією, здобуття ступеня магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю чи підвищення кваліфікації.
Хто може отримати ваучер?
Визначено декілька категорій таких осіб, а саме:
Як отримати ваучер?
Вказані категорії громадян можуть звернутися до Центру зайнятості для отримання ваучера на навчання, якщо вони:
З переліком професій і спеціальностей, закладів навчання, необхідних документів і процедурою видачі ваучерів можна ознайомитися за посиланням.
Як повідомлялось, українські військові, які перебували у російському полоні, повинні отримати відповідну довідку. Вона входить до переліку обов’язкових документів, які подаються до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
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