Переселенцы и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение: названы условия

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение. Воспользовавшись такой возможностью, эти категории получат больше шансов трудоустроиться по выбранной специальности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
Что дает ваучер?
Так, определено 70 профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер.
"То есть документ, посредством которого полностью или частично оплачивается стоимость обучения в учебных заведениях", - говорится в сообщении.
В частности, на переподготовку по рабочей профессии, получение степени магистра на основе высшего образования по другой специальности или повышение квалификации.
Кто может получить ваучер?
Определены несколько категорий таких лиц, а именно:
Как получить ваучер?
Указанные категории граждан могут обратиться в Центр занятости для получения ваучера на обучение, если они:
С перечнем профессий и специальностей, учебных заведений, необходимых документов и процедурой выдачи ваучеров можно ознакомиться по ссылке.
Как сообщалось, находившиеся в российском плену украинские военные должны получить соответствующую справку. Она входит в перечень обязательных документов, которые подаются в Комиссию по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
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