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Для переселенцев построят временное жилье, - Зеленский

Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что для людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, построят временное жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Зеленского.

По его словам, в правительстве готовят новую программу для поддержки переселенцев из районов, где ведутся боевые действия.

Президент отметил, что восстановление городов состоится сразу после окончания войны.

"Областные администрации получили четкую задачу быстро выделить землю для строительства временного жилья для перемещенных лиц. Это временное жилье, потому что когда мы установим мир, мы начнем немедленное масштабное восстановление нашего государства", - сказал Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, как должны состояться переговоры с Россией.

Также мы писали, что Зеленский призвал Швецию ужесточить санкции против России.

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