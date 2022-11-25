Пересадили 2 серця, печінку та 6 нирок. У Львові попри відсутність світла провели 9 трансплантацій
У Львові попри відсутність світла впродовж 30 годин провели дев’ять трансплантацій органів від посмертних донорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
"Трішки більше ніж за добу трансплантологи пересадили два серця, печінку та шість нирок. Для цього працювали команди з майже сотні спеціалістів", - зазначили у МОЗ.
Також трансплантації проводяться у Черкаському обласному онкоцентрі. Там зробили дві операції з пересадки нирок, які відбувалися майже одночасно в одній операційній.
У цей час лікарня перейшла в режим роботи на генераторах.
"Навіть в регіонах, де не відновлене електропостачання, лікарі продовжують виконувати свою роботу", - додали у міністерстві.
Нагадаємо, у результаті ракетних обстрілів Росії 23 листопада в Україні сталося масове відключення світла.
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