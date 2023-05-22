Переробники молока виступили проти запровадження нового податку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Спілки молочних підприємств України Арсена Дідура, коментуючи засідання Робочої групи щодо обговорення законопроектів №9162.

"Введення квазі-податку передбачає акумуляцію колосальних коштів на рахунку сумнівної недержавної організації, яка витрачатиме їх на якісь нікому не зрозумілі цілі. Це створює великі корупційні ризики. Чиновникам разом із виробниками та переробниками молока потрібно разом сісти та напрацювати нову дорожню галузі. А не подавати законопроект та постфактум запрошувати переробні підприємства обговорювати якийсь новий збір", - зауважив Дідур.

За його словами, подібний квазі-податок є на роздільний збір та утилізацію упаковки.

"Тоді теж громадська організація через державну структуру збирала кошти. Куди вони поділися, ми не знаємо", - зазначив директор департаменту зовнішньоекономічних зв'язків та GR компанії "Лакталіс Україна" Володимир Мартинчук.

"Створенням нового галузевого фонду ми ставимо вози перед конем. У галузі чимало важливіших проблем, ніж збір на просування молочної продукції. Наприклад, прострочена заборгованість торгових мереж перед переробниками молока - близько 3 млрд грн. Нехай повернуть, і у молочній галузі з'являться гроші, у тому числі і на просування", - додав голова наглядової ради компанії "Молочний альянс" Сергій Вовченко.

Нагадаємо, законопроект №9162 "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо запровадження внеску на галузеве фінансування програм просування молочної продукції" передбачає запровадження збору у розмірі 0,5% від реалізації молочної продукції, а також її імпорту.

Розпоряджатися коштами цього збору, як передбачається, буде "репрезентативна міжгалузева організація".