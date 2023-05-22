Переработчики молока выступили против внедрения нового налога

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора Союза молочных предприятий Украины Арсена Дидура, комментируя заседание Рабочей группы по вопросу обсуждения законопроектов №9162.

"Введение квази-налога предусматривает аккумуляцию колоссальных средств на счету сомнительной негосударственной организации, которая будет тратить их на какие-то никому не понятные цели. Это создает большие коррупционные риски. Чиновникам вместе с производителями и переработчиками молока нужно вместе сесть и наработать новую дорожную карту возрождения отрасли. А не подавать законопроект и постфактум приглашать перерабатывающие предприятия обсуждать какой новый сбор", - заметил Дидур.

По его словам, подобный квази-налог есть на раздельный сбор и утилизацию упаковки.

"Тогда тоже общественная организация через государственную структуру собирала средства. Куда они делись, мы не знаем",- отметил директор департамента внешнеэкономических связей и GR компании "Лакталис Украина" Владимир Мартынчук.

"Созданием нового отраслевого фонда мы ставим телеги перед лошадью. В отрасли немало более важных проблем, чем сбор на продвижение молочной продукции. Например, просроченная задолженность торговых сетей перед переработчиками молока - около 3 млрд. грн. Пусть вернут, и в молочной отрасли появятся деньги, в том числе, и на продвижение", - добавил председатель наблюдательного совета компании "Молочный альянс" Сергей Вовченко.

Напомним, законопроект №9162 "О внесении изменения в Налоговый кодекс Украины о внедрении взноса на отраслевое финансирование программ продвижения молочной продукции" предусматривает введение сбора в размере 0,5% от реализации молочной продукции, а также ее импорта.

Распоряжаться средствами этого сбора, как предполагается, будет "репрезентативная межотраслевая организация".