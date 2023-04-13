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Переробники молока виступили проти запровадження обов’язкового збору, ініційованого Сольським

Фото: Микола Сольський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Підприємства молокопереробної промисловості не підтримують ініціативу міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського щодо запровадження обов’язкового внеску на галузеве фінансування програм просування молочної продукції в розмірі 0,5% від реалізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представників галузі.

Так, перший заступник голови правління "Укрмолпром" Зінаїда Карпенко відзначає, що підготовка законопроектів про запровадження обов’язкового внеску з переробників та імпортерів молока велась без консультацій з представниками галузі.

"Нашу думку ніхто не спитав, коли створювались дані законопроекти. І ми не розуміємо, як цей фонд буде просувати молочну продукцію, що може для цього зробити репрезентативна міжгалузева організація, адже в законопроекті функції її розмиті", - заявила Карпенко.

Головний виконавчий директор компанії "Укрпродукт Груп" (ТМ “Наш молочник", "Molendam", "Наш сирок", "Фермерський" та ін.) Олександр Сліпчук вважає, що новий обов‘язковий збір з молокопереробних підприємств не потрібен галузі, а законопроекти містять значні корупційні ризики.

"Ініціатива вкрай сира, непрозора і не передбачає відповідальності осіб за зібрані в фонд кошти. В цьому вигляді вона схожа більше не те, що хтось домовився "розвести" переробників та імпортерів молочної продукції на кошти, залучивши до збору митників і податківців. Такі собі "побори в законі". Чи бачу я ефект від ініціативи і для кого? Не бачу. Виникає питання - для кого цей збір? Для директора фонду? Контролерів з Мінагрополітики? Ніякої користі галузі то не принесе. Вважайте, кошти, викинуті на вітер", - відзначає Сліпчук.

Директор аналітичного агентства "Інфагро" Василь Вінтоняк, що підприємства-переробники здатні самостійно, без втручання чиновників та нових зборів, дати собі раду в питаннях просування молочної продукції.

"Переробники самі можуть створити собі фонд і розпоряджатися тими коштами на свій розсуд, не залучаючи державних регуляторів. Для цього є професійні об’єднання. Вони покликані розмірковувати над тим, куди направляти спільні кошти. І якби це був прозорий механізм з боку ініціаторів законопроекту, ініціатива виглядала б непогано про створення такого галузевого фонду. Але не в цьому випадку", - вважає експерт.

Нагадаємо, запровадження обов’язкового внеску на галузеве фінансування програм просування молочної продукції в розмірі 0,5% від реалізації передбачають законопроекти №9161, №9162, №9163. Вони ініційовані народним депутатом Олександром Ковальчуком.

Автором ідеї є міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

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