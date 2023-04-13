Переработчики молока выступили против введения обязательного сбора, инициированного Сольским

Так, первый заместитель председателя правления "Укрмолпром" Зинаида Карпенко отмечает, что подготовка законопроектов о введении обязательного взноса с переработчиков и импортеров молока велась без консультаций с представителями отрасли.

"Наше мнение никто не спросил, когда создавались данные законопроекты. И мы не понимаем, как этот фонд будет продвигать молочную продукцию, что может для этого сделать репрезентативная межотраслевая организация, ведь в законопроекте функции ее размыты", - заявила Карпенко.

Главный исполнительный директор компании "Укрпродукт Груп" (ТМ "Наш молочник", "Molendam", "Наш сырок", "Фермерский" и др.) Александр Слипчук считает, что новый обязательный сбор с молокоперерабатывающих предприятий не нужен отрасли, а законопроекты содержат существенные коррупционные риски.

"Инициатива крайне сырая, непрозрачная и не предусматривает ответственности лиц за собранные в фонд средства. В этом виде она похожа больше не на то, что кто-то договорился "развести" переработчиков и импортеров молочной продукции на средства, привлекая к сбору таможенников и налоговиков. Такие себе" поборы в законе". Вижу ли я эффект от инициативы и для кого? Не вижу. Возникает вопрос - для кого этот сбор? Для директора фонда? Контроллеров из Минагрополитики? Никакой пользы отрасли это не принесет. Считайте, средства, выброшенные на ветер", - отмечает Слипчук.

Директор аналитического агентства "Инфагро" Василий Винтоняк, что предприятия-переработчики способны самостоятельно, без вмешательства чиновников и нового собрания, справиться в вопросах продвижения молочной продукции.

"Переработчики сами могут создать себе фонд и распоряжаться теми средствами по своему усмотрению, не привлекая государственных регуляторов. Для этого есть профессиональные объединения. Они призваны размышлять над тем, куда направлять общие средства. И если бы это был прозрачный механизм со стороны инициаторов законопроекта, инициатива выглядела бы неплохо о создании такого отраслевого фонда. Но не в этом случае", - считает эксперт.

Напомним, введение обязательного взноса на отраслевое финансирование программ продвижения молочной продукции в размере 0,5% от реализации предусматривают законопроекты №9161, №9162, №9163. Они инициированы народным депутатом Александром Ковальчуком.

Автор идеи - министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.