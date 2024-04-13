Перереєстрація авто в Україні: скільки коштує послуга

Перереєструвати автомобіль чи інший траспортний засіб в Україні можна, звернувшись до сервісного центру МВС. Вартість послуги буде залежати від типу транспортного засобу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
Для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видачею номерного знака) послуга переоформлення коштує 1105 гривень. Ця сума включає:
Для мотоциклів ця вартість складає 877 гривень (послуга - 350 гривень, бланк свідоцтва - 405 гривень та номерний знак - 122 гривні).
За перереєстрацію причепів доведеться заплатити 866 гривень (послуга - 350 гривень, бланк свідоцтва - 405 гривень та номерний знак - 111 гривень), а мопедів - 848 гривень (послуга - 350 гривень, бланк свідоцтва - 405 гривень, номерний знак - 93 гривні).
Крім того, МВС попереджає, що вартість послуги у сервісних центрах не включає послуги банку.
Раніше РБК-Україна пояснювало, які документи потрібні для перереєстрації авто.
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