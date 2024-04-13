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Перерегистрация авто в Украине: сколько стоит услуга

Фото: в МВД рассказали, сколько стоит перерегистрация авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Перерегистрировать автомобиль или другое транспортное средство в Украине можно, обратившись в сервисный центр МВД. Стоимость услуги будет зависеть от типа транспортного средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) услуга переоформления стоит 1105 гривен. Эта сумма включает:

  • сама услуга - 350 гривен;
  • бланк свидетельства - 405 гривен;
  • номерной знак - 350 гривен.

Для мотоциклов эта стоимость составляет 877 гривен (услуга - 350 гривен, бланк свидетельства - 405 гривен и номерной знак - 122 гривны).

За перерегистрацию прицепов придется заплатить 866 гривен (услуга - 350 гривен, бланк свидетельства - 405 гривен и номерной знак - 111 гривен), а мопедов - 848 гривен (услуга - 350 гривен, бланк свидетельства - 405 гривен, номерной знак - 93 гривны).

Кроме того, МВД предупреждает, что стоимость услуги в сервисных центрах не включает в себя услуги банка.

 

Ранее РБК-Украина объясняло, какие документы нужны для перерегистрации авто.

Также мы рассказывали, как перерегистрировать автомобиль онлайн через "Дію".

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