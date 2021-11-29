Перерасчет пенсий через "Дию": как оформить услугу

Для оформления выплат от государства пенсионерам больше не нужно будет ходить в госорганы и стоять в очередях. Перерасчет пенсий будет проходить на портале "Дия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова .

"Для получения этой услуги мы максимально автоматизировали процесс, чтобы сократить количество документов, полей для заполнения и время ожидания", - написал он.

Министр также уточнил, что отныне, чтобы оформить выплату от государства, бабушкам и дедушкам не нужно ходить в госорганы и стоять в очередях.

"Теперь они смогут сделать это, не выходя из дома, на портале "Дия". Нужно заполнить анкету, загрузить необходимые документы и отправить заявку - и все. В условиях пандемии эти инновации помогут взрослым людям предотвратить лишние риски заболеть в очередях, а также сохранит их здоровье или даже жизнь", - резюмировал Федоров.