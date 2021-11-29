RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Перерахунок пенсій через "Дію": як оформити послугу

Автор: РБК-Україна

Для оформлення виплат від держави пенсіонерам більше не потрібно буде ходити в держоргани і стояти в чергах. Перерахунок пенсій проходитиме на порталі "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міністерства цифрової трансформації України Михайла Федорова.

"Для отримання цієї послуги ми максимально автоматизували процес, щоб скоротити кількість документів, полів для заповнення і час очікування", - написав він.

Міністр також уточнив, що відтепер, щоб оформити виплату від держави, бабусям і дідусям не потрібно ходити в держоргани і стояти в чергах.

"Тепер вони зможуть зробити це, не виходячи з дому, на порталі "Дія". Потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи і відправити заявку - і все. В умовах пандемії ці інновації допоможуть дорослим людям запобігти зайвим ризикам захворіти в чергах, а також збереже їх здоров'я або навіть життя", - резюмував Федоров.

Нагадаємо, на порталі "Дія" в тестовому режимі запрацює послуга зміни місця проживання онлайн майже для всієї України. Ця послуга стане доступна з 1 грудня.

Послугу можна буде отримати за 1 робочий день без відвідування 3 установ, 30 днів очікування і зайвих документів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дія