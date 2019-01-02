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Перерасчет пенсий в 2019 году будет осуществляться автоматически

Новости » Общество    02.01.2019 - 14:07
Перерасчет пенсий в 2019 году будет осуществляться автоматически
Иллюстративное фото (facebook.com/pfu.gov.ua)

Первый перерасчет состоится в январе

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2019 году впервые будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Как сообщается, перерасчет будет осуществлен в автоматическом режиме на основе четкой формулы, которая учитывает показатель средней зарплаты и уровня инфляции. Первый перерасчет пенсий запланирован уже в январе.

"В январе у нас будет перерасчет пенсий для военных пенсионеров, это где-то 500 тыс. человек. А 1 марта будет массовый перерасчет пенсий для всех украинских граждан. Это будет впервые автоматическая индексация", - заявил Гройсман.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что отныне индексация будет проводиться ежегодно.

"Сейчас решается проблема людей, который имеют большой стаж работы, но получали небольшую зарплату, поэтому имеют небольшую пенсию", - добавил он.

Напомним, что с 1 января 2019 года в связи с увеличением минимальной зарплаты повысилась пенсия для людей с большим трудовым стажем. В целом минимальная пенсия вырастет на 172 гривны до 1669 гривен для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 - для мужчин.

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