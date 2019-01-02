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Перерахунок пенсій в 2019 році здійснюватиметься автоматично

Новини » Суспільство    02.01.2019 - 14:07
Перерахунок пенсій в 2019 році здійснюватиметься автоматично
Ілюстративне фото (facebook.com/pfu.gov.ua)

Перший перерахунок відбудеться в січні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що в 2019 році вперше буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів України.

Як повідомляється, перерахунок буде здійснено в автоматичному режимі на основі чіткої формули, яка враховує показник середньої зарплати та рівня інфляції. Перший перерахунок пенсій запланований вже в січні.

"В січні у нас буде перерахунок пенсій для військових пенсіонерів, це десь 500 тис. осіб. А 1 березня буде масовий перерахунок пенсій для всіх українських громадян. Це буде вперше автоматична індексація", - заявив Гройсман.

Крім того, прем'єр-міністр наголосив, що відтепер індексація буде проводитися щороку.

"Наразі вирішується проблема людей, який мають великий стаж роботи, але отримували невелику зарплату, тому мають невелику пенсію", - додав він.

Нагадаємо, що з 1 січня 2019 року у зв'язку із збільшенням мінімальної зарплати підвищилась пенсія для людей з великим трудовим стажем. Загалом мінімальна пенсія зросте на 172 гривні до 1669 гривень для осіб старше 65 років і стажем роботи не менше 30 років для жінок та 35 - для чоловіків.

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