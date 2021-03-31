Перерахунок пенсій з 1 квітня: кому підвищать виплати
Пенсійний фонд України (ПФУ) з 1 квітня 2021 року проведе перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Пенсії будуть перераховані приблизно для 2 млн осіб.
Це передбачено ст. 42 закону україни "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Згідно з законом, перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведено тим, кому пенсія була призначена або перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2019 року. Цей термін не залежить від перерв у роботі. Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати (доходу), з якої розрахована пенсія. Збільшення пенсії визначається індивідуально для кожного пенсіонера.
Таким чином, перерахунок пенсій буде проведено не для всіх громадян. За даними Держстату, на сьогодні в Україні 2,7 млн працюючих пенсіонерів. З них вийшли на пенсію протягом двох останніх років близько 700 тисяч. Таким чином, перерахунок буде проведено приблизно для 2 млн пенсіонерів.
Розрахунки показують, що приблизний розмір надбавки може скласти близько 2% від розміру пенсії. Наприклад, при 6000 гривнях, це 120 грн. Якщо зарплата працюючих на пенсії стала менше, він має право враховувати середній заробіток за попередній період;
Для перерахунку пенсій громадянам не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.
"Органи Пенсійного фонду щороку з 1 квітня без додаткового звернення особи проводять перерахунок пенсії тим особам, які на 1 березня року, в якому провадиться перерахунок, отримали право на проведення перерахунку", - йдеться в законі.
Нагадаємо, планова індексація пенсій в 2021 році пройшла з 1 березня з коефіцієнтом 1,11 і торкнулася 8 мільйонів пенсіонерів. Однак додаткові виплати отримали не всі.
Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 січня 2021 року в Україні налічувалося 11 130 954 пенсіонерів. Середній розмір виплати становив 3 507,51 гривень.