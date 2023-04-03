ua ru
Пн, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пересчет пенсий: кто получит повышение с 1 апреля

Новина українською →
Украина, Понедельник 03 апреля 2023 14:07
Пересчет пенсий: кто получит повышение с 1 апреля Фото: работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 апреля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 1 апреля 2023 года в Украине провели перерасчет выплат работающим пенсионерам. ПФУ производит такой перерасчет автоматически, без обращения пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

В этом году пенсии пересчитают людям, которые после назначения / последнего перерасчета продолжали работать и на 1 марта 2023 получили право на перерасчет, т.е.

  • или обрели 24 месяца страхового стажа,
  • или прошло два года после назначения пенсии или последнего перерасчета.

Перерасчет производится с учетом обретенного стажа. Если пенсионер получил не менее 24 месяцев страхового стажа, и это целесообразно, учитывается и заработок, сообщили в пресс-службе.

Сумма, на которую увеличивается пенсия, у каждого пенсионера индивидуальна, поскольку зависит от того, какой страховой стаж он имеет и какой заработок получал в период работы. При перерасчете специалисты Фонда анализируют целесообразность и выбирают оптимальный вариант перерасчета пенсии: либо с учетом только обретенного страхового стажа, либо страхового стажа и зарплаты, отметили в ПФУ.

Право на перерасчет определяет, в частности, и страховой стаж, полученны в январе - феврале 2023 года, но только в середине II квартала, после поступления данных, сообщили в фонде.

Напомним, в Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта перерасчитано 10,5 млн пенсий, средний размер повышения - 579,10 гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии Пенсионный фонд Украины
NEWS
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
DAILY
Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу