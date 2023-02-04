Працював на ФСБ за квартиру в Криму. В Україні затримали ще одного зрадника (фото)

Служба безпеки викрила чергового зрадника, який працював на російську ФСБ, сподіваючись отримати від окупантів "у винагороду" квартиру в Криму. Зловмисника затримали в Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними правоохоронців, зрадником виявився колишній військовий, який ще з 2010 року контактував з російською спецслужбою, а з 2020 - почав активно збирати розвіддані про навчання ЗСУ на півдні.

"Особливу увагу" звертав на хід міжнародних військових навчань в акваторії Чорного моря і тренувань сухопутних підрозділів ЗСУ на полігонах, зокрема бойових розрахунків протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що чоловік намагався "відслідковувати" надходження в Україну військової продукції і товарів подвійного призначення через морські порти Одеси, Маріуполя, Чорноморська, Ізмаїла та Скадовська.

Втім, СБУ вдалося викрити дії зрадника та російських кураторів на яких він працював.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, який у 1990 році закінчив Костромське вище командне училище за спеціальністю "хімік-розвідник". Потім до середини 90-х проходив службу у штабі Одеського військового округу та звільнився у званні капітан.

Після цього чоловік зайнявся бізнесом і відкрив у середмісті Одеси спортивний магазин, а крім цього займався контрабандою відповідної продукції з РФ. Таким чином він потрапив у поле зору російської ФСБ.

Так, під час чергового перебування в РФ його завербував кадровий співробітник ФСБ по Курській області. Саме він до повномасштабного вторгнення відпрацьовував своєму агенту завдання зі збору розвідінформації на користь країни-агресора.

СБУ встановило, що для комунікації сторони використовували закриті канали електронного зв’язку, також агент передавав розвідувальні "звіти" під час особистих зустрічей в Росії.

За виконання таких "завдань" зрадник сподівався отримати від росіян квартиру в окупованому Криму вартістю 200 тисяч доларів. Втім, "мрійника" вже затримала СБУ.

Фото: СБУ затримала зрадника, який працював на ФСБ сподіваючись отримати квартиру в Криму (ssu.gov.ua)

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ (державна зрада).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Дніпрі групу агентів ФСБ, які збирали дані про місця дислокації та переміщення українських військових у прифронтових районах.

Додамо, також в Сумській області затримано російських агентів, які здавали дислокацію складів і позицій ЗСУ.

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