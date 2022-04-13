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Переправляли и вербовали диверсантов. Трем гражданам России сообщили подозрение

Фото: задержали российских диверсантов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине разоблачили трех граждан России, которые переправляли через границу и вербовали диверсантов. Иностранцам сообщили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Следователи установили, что россияне в течение 2021-2022 годов организовали схему незаконной переправки граждан РФ через государственную границу Украины. Их привлекали к диверсионной деятельности в отношении украинских военных. Также злоумышленники передавали российским кураторам информацию, которая могла повредить суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме того, граждане РФ привлекли жителей Киева к незаконной деятельности. Они открывали на свое имя счета в банках, на которые осуществлялось перечисления средств. Россияне также снабжали их баллонами с краской, вероятно, для нанесения маркировок. Завербованные украинцы помогали иностранцам передвигаться по стране.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УКУ. Трем иностранцам объявили подозрение. Сейчас им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители устанавливают причастность этих лиц к другим преступлениям.

Напомним, недавно в Украине задержали агента России, работавший в государственных органах.

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