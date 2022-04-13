Переправляли и вербовали диверсантов. Трем гражданам России сообщили подозрение

Следователи установили, что россияне в течение 2021-2022 годов организовали схему незаконной переправки граждан РФ через государственную границу Украины. Их привлекали к диверсионной деятельности в отношении украинских военных. Также злоумышленники передавали российским кураторам информацию, которая могла повредить суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме того, граждане РФ привлекли жителей Киева к незаконной деятельности. Они открывали на свое имя счета в банках, на которые осуществлялось перечисления средств. Россияне также снабжали их баллонами с краской, вероятно, для нанесения маркировок. Завербованные украинцы помогали иностранцам передвигаться по стране.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УКУ. Трем иностранцам объявили подозрение. Сейчас им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители устанавливают причастность этих лиц к другим преступлениям.