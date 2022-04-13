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Переправляли та вербували диверсантів. Трьом громадянам Росії повідомили підозру

Фото: затримали російських диверсантів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні викрили трьох громадян Росії, які переправляли через кордон та вербували диверсантів. Іноземцям повідомили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Слідчі встановили, що росіяни протягом 2021-2022 років організували схему незаконного переправлення громадян РФ через державний кордон України. Їх залучали до диверсійної діяльності щодо українських військових. Також зловмисники передавали російським кураторам інформацію, яка могла зашкодити суверенітету та територіальній цілісності України.

Крім того, громадяни РФ залучили жителів Києва до незаконної діяльності. Вони відкривали на своє ім’я рахунки в банках, на які здійснювалося перераховування коштів. Росіяни також забезпечували їх балонами з фарбою, ймовірно, для нанесення маркувань. Завербовані українці допомагали іноземцям пересуватися країною.

За даними фактами відкрито кримінальні справи за декількома статтями ККУ. Трьом іноземцям оголосили підозру. Наразі їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці встановлюють причетність цих осіб до інших злочинів.

Нагадаємо, нещодавно в Україні затримали агента Росії, який працював у державних органах.

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