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В Украине задержали агента России. В течение лет работал во властных структурах

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 19:07
В Украине задержали агента России. В течение лет работал во властных структурах Фото: в Украине задержали агента России. В течение лет работал во властных структурах (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине разоблачили агента Российской Федерации, который работал перед этим во властных структурах нашей страны. Ему сообщили о подозрении по факту государственной измены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия:

  • бывший правоохранитель из Донецкой области выполнял задачи генштаба России и занимался подрывной деятельностью против нашей страны;
  • преступник вербовал лиц для сбора и передачи сведений государственного уровня, информации о высокопоставленных чиновниках и местах дислокации подразделений ВСУ.
  • еще в 2017 году он работал в Главном департаменте внешней политики и европейской интеграции администрации президента Украины. Агент передавал российским спецслужбам документы относительно позиции стран ЕС до вступления нашей страны в энергетический, цифровой и таможенный союзы;

"В мае 2018 года подозреваемый, находясь на связи с представителями российских агентур, поступил на военную службу в Вооруженные силы Украины. Он передавал информацию относительно руководства батальона, ситуации на линии фронта и возможности вербовки командиров ВСУ", - пишет пресс-служба.

  • в 2021 году, освободившись из рядов ВСУ, мужчина продолжал сотрудничать с оккупантами;
  • во время полномасштабного вторжения России на территорию нашей страны, преступник давал указания для своих наставников по сбору информации о подразделениях наших защитников, которые дислоцировались в Кировоградской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях. Также он выдал информацию о складах оружия и топлива, расположенных в Черкасской и Полтавской области.

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