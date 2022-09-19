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Переправляли психотропы в Молдову. СБУ поймала контрабандистов в Винницкой области

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Понедельник 19 сентября 2022 16:25
Переправляли психотропы в Молдову. СБУ поймала контрабандистов в Винницкой области Фото: В Винницкой области СБУ заблокировала контрабанду психотропов на 37 млн гривен (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины нейтрализовали организованную преступную группу, занимавшуюся переправкой оптовых партий психотропов из Винницкой области в Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

По данным СБУ, организовали контрабанду трое жителей Киевской области. Они пытались наладить незаконное перемещение наркотиков из приграничных районов Винницкой области в Молдову.

Отмечается, что контрабандисты специализировались на веществе PVP - одной из разновидностей синтетических психостимуляторов, обращение которой запрещено.

СБУ разоблачила наркодельцов при попытке переправки партии "товара" через госграницу водным путем.

Как установили следователи, "товар" для сбыта фигуранты получали от своих подельников по всей территории Украины. Для этого они использовали сеть скрытых складов, а для переправки - малые плавсредства с дистанционным управлением.

Во время проведения следственных действий сотрудники СБУ изъяли:

  • более 75 кг запрещенных веществ, готовых к отправке;
  • весы и упаковочную тару;
  • средства связи и сим-карты;
  • деньги, черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности

По предварительным данным, ориентировочная стоимость изъятого "товара" на черном рынке составляет около 37,5 млн гривен.

Следователи сообщили организаторам контрабандного канала о подозрении по ч. 3 ст. 15 (покушение на преступление), ч.3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств, совершенная организованной группой) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной группой) Уголовного кодекса.

Суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ разоблачила масштабную схему на украинской таможне, к которой причастны должностные лица и россияне из санкционного списка контрабандистов.

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Винницкая область Молдова Контрабанда
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