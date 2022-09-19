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Переправляли психотропи в Молдову. СБУ упіймала контрабандистів у Вінницькій області

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Понеділок 19 вересня 2022 16:25
Переправляли психотропи в Молдову. СБУ упіймала контрабандистів у Вінницькій області Фото: у Вінницькій області СБУ заблокувала контрабанду психотропів на 37 млн гривень (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби безпеки України нейтралізували організовану злочинну групу, що займалась переправленням оптових партій психотропів з Вінницької області до Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними СБУ, організували контрабанду троє мешканців Київської області. Вони намагалися налагодити незаконне переміщення наркотиків з прикордонних районів Вінницької області до Молдови.

Зазначається, що контрабандисти спеціалізувалися на речовині PVP - одному з різновидів синтетичних психостимуляторів, обіг якої заборонено.

СБУ викрила наркоділків під час спроби переправлення партії "товару" через держкордон водним шляхом.

Як встановили слідчі, "товар" для збуту фігуранти отримували від своїх спільників по всій території України. Для цього вони використовували мережу прихованих складів, а для переправлення - малі плавзасоби із дистанційним керуванням.

Під час проведення слідчих дій співробітники СБУ вилучили:

  • понад 75 кг заборонених речовин, готових до відправки;
  • ваги та пакувальну тару;
  • засоби зв’язку та сім-карти;
  • гроші, чорнові записи та інші докази протиправної діяльності.

За попередніми даними, орієнтовна вартість вилученого "товару" на чорному ринку сягає близько 37,5 млн гривень.

Слідчі повідомили організаторам контрабандного каналу про підозру за ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), ч.3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів вчинена організованою групою) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою) Кримінального кодексу.

Суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо,СБУ викрила масштабну схему на українській митниці, до якої причетні посадові особи та росіяни зі санкційного списку контрабандистів.

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Вінницька область Молдова Контрабанда
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