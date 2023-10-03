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Переповнені притулки. У Нідерландах заявили про велику кількість біженців з України

Ілюстративне фото: у Нідерландах заявили про велику кількість біженців з України (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада міста Утрехт, що у Нідерландах, заявила про відсутність місць у центрі для біженців через масовий наплив біженців з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRC Handelsblad.

"Утрехтський притулок для українців переповнений. У Нідерландах зайняті 99% притулків. Якщо додаткові пункти прийому не буде створено, існує ризик закриття Утрехтського кризового притулку для нових біженців", - заявила мер міста Шарон Дейксми.

Вона зауважила, що останнім часом до центру для біженців звертаються здебільшого самотні чоловіки, які не бажають воювати в армії, і студенти з України. Кризовий центр, розрахований на 100 осіб, займають удвічі більше людей.

Важлива інформація для переселенців

Раніше повідомлялось, що в Україні змінено періоди виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Тепер буде два виплатних періоди для переселенців.

Також у серпні 2023 року в Україні почалися перевірки місць проживання людей зі статусом ВПО. У результаті такої ідентифікації деяким українцям можуть скасувати соціальні виплати.

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БіженціВійна Росії проти України