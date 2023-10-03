RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Переполнены убежища. В Нидерландах заявили о большом количестве беженцев из Украины

Иллюстративное фото: в Нидерландах заявили о большом количестве беженцев из Украины (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти города Утрехт в Нидерландах заявили об отсутствии мест в центре для беженцев из-за массового наплыва беженцев из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRC Handelsblad.

"Утрехтское убежище для украинцев переполнено. В Нидерландах заняты 99% убежищ. Если дополнительные пункты приема не будут созданы, существует риск закрытия Утрехтского кризисного убежища для новых беженцев", - заявила мэр города Шарон Дейксмы.

Она отметила, что в последнее время в центр для беженцев обращаются в основном одинокие мужчины, не желающие воевать в армии и студенты из Украины. Кризисный центр, рассчитанный на 100 человек, занимает вдвое больше людей.

Важная информация для переселенцев

Ранее сообщалось, что в Украине изменены периоды выплат государственного пособия внутренне перемещенным лицам. Теперь будет два выплатных периода для переселенцев.

Также в августе 2023 года в Украине начались проверки мест обитания людей со статусом ВПЛ. В результате такой идентификации некоторым украинцам могут быть отменены социальные выплаты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеженцыВойна России против Украины