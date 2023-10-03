Переполнены убежища. В Нидерландах заявили о большом количестве беженцев из Украины

"Утрехтское убежище для украинцев переполнено. В Нидерландах заняты 99% убежищ. Если дополнительные пункты приема не будут созданы, существует риск закрытия Утрехтского кризисного убежища для новых беженцев", - заявила мэр города Шарон Дейксмы.

Она отметила, что в последнее время в центр для беженцев обращаются в основном одинокие мужчины, не желающие воевать в армии и студенты из Украины. Кризисный центр, рассчитанный на 100 человек, занимает вдвое больше людей.

Важная информация для переселенцев

Ранее сообщалось, что в Украине изменены периоды выплат государственного пособия внутренне перемещенным лицам. Теперь будет два выплатных периода для переселенцев.

Также в августе 2023 года в Украине начались проверки мест обитания людей со статусом ВПЛ. В результате такой идентификации некоторым украинцам могут быть отменены социальные выплаты.

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