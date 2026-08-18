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Перепочинок від спеки, але з грозами: якою буде погода в Україні 19 серпня

17:32 18.08.2026 Вт
1 хв
Де протягом доби буде найгарячіше?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: синоптики обіцяють прохолодну погоду 19 серпня (Getty Images)

В середу, 19 серпня, погоду в Україні визначатиме атмосферний фронт, який принесе похолодання та короткочасні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, яка буде супроводжуватися коливанням тиску та вологості.

Вночі короткочасні дощі з грозами пройдуть у більшості північних, центральних та південних областей, вдень дощовий фронт зміститься на схід та південний схід України. На решті територій переважатиме суха погода без істотних опадів.

Вітер очікується переважно західного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с.

Із заходу в Україну поширюватиметься прохолодне повітря, яке подарує українцям короткочасний перепочинок від спеки.

Очікується прохолодна ніч - стовпчики термометрів покажуть +9...+14 градусів (у південних та південно-східних регіонах традиційно тепліше - +13...+18 градусів). Вдень повітря прогріється до комфортних +21...+26 градусів.

Найгарячіше буде на крайньому сході країни, де вдень температура сягатиме +30 градусів.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що після кількох прохолодних днів в Україну повертається спека. Зокрема, на початку наступного тижня температура місцями сягатиме +33 градусів.

Проте вже з середини тижня синоптики прогнозують різке похолодання та зниження температури повітря.

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Гідрометцентр