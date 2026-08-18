Перепочинок від спеки, але з грозами: якою буде погода в Україні 19 серпня

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, яка буде супроводжуватися коливанням тиску та вологості.

Вночі короткочасні дощі з грозами пройдуть у більшості північних, центральних та південних областей, вдень дощовий фронт зміститься на схід та південний схід України. На решті територій переважатиме суха погода без істотних опадів.

Вітер очікується переважно західного напрямку, зі швидкістю 5-10 м/с.

Із заходу в Україну поширюватиметься прохолодне повітря, яке подарує українцям короткочасний перепочинок від спеки.

Очікується прохолодна ніч - стовпчики термометрів покажуть +9...+14 градусів (у південних та південно-східних регіонах традиційно тепліше - +13...+18 градусів). Вдень повітря прогріється до комфортних +21...+26 градусів.

Найгарячіше буде на крайньому сході країни, де вдень температура сягатиме +30 градусів.