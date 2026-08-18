Отдых от жары, но с грозами: какой будет погода в Украине 19 августа

В среду, 19 августа, погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, который принесет похолодание и кратковременные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, которая будет сопровождаться колебанием давления и влажности.
Ночью кратковременные дожди с грозами пройдут в большинстве северных, центральных и южных областей, днем дождь сместится на восток и юго-восток Украины. На остальных территориях будет преобладать сухая погода без существенных осадков.
Ветер ожидается преимущественно западного направления, со скоростью 5-10 м/с.
С запада в Украину будет распространяться прохладный воздух, который подарит украинцам кратковременную передышку от жары.
Ожидается прохладная ночь - столбики термометров покажут +9…+14 градусов (в южных и юго-восточных регионах традиционно теплее - +13…+18 градусов). Днем воздух прогреется до комфортных +21...+26 градусов.
Горячее будет на крайнем востоке страны, где днем температура будет достигать +30 градусов.
Напомним, синоптики сообщали, что после нескольких прохладных дней в Украину возвращается жара. В частности, в начале следующей недели температура местами составит +33 градуса.
Однако уже с середины недели синоптики прогнозируют резкое похолодание и снижение температуры воздуха.