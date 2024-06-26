Переплив затоку, аби дістатись "Азовсталі". З полону повернувся мужній нацгвардієць з Кривого Рогу

Що відомо про полон і повернення Сенченка

Про повернення Віталія Сенченка з ворожої неволі розповіла його мати - засновниця громадської організації "Сталева Гвардія" Оксана Латанська.

"Мамо! Я вдома, я в Україні!" Як довго я мріяла почути ці слова! Сподівалася, вірила, чекала, готувалася. Та все одно вони прозвучали несподівано", - визнала жінка у своєму дописі у Facebook.

За її словами, хлопець перебував у полоні два роки, один місяць і один тиждень. І це - після 86 пекельних днів оборони Маріуполя.

"Їх вкарбовано в нашу пам'ять, їх вирізьблено зазубреним іржавим осколком по живих серцях матері, сестри, бабусі, друзів, знайомих і геть незнайомих, але небайдужих людей. Вони в минулому, але ані забути їх, ані пробачити", - написала Латанська.

Вона додала, що вже незабаром зможе обійняти свою дитину.

"Вже незабаром я обійматиму тебе, мій сину, і дякуватиму Богові, що зберіг, захистив, повернув", - йдеться у дописі матері захисника України.

Крім того, вона подякувала усім "хто підтримував і надихав".

"Хто йшов зі мною і за мною, хто стояв пліч-о-пліч на мітингах і акціях, крокував пішою ходою, хто бився разом у запеклих двобоях у високих кабінетах і розповідав світові про подвиг захисників Маріуполя, хто допомагав і хто потребував моєї допомоги, хто не давав скласти руки й зануритися у чорну безодню відчаю і зневіри", - пояснила засновниця ГО.

"Сину мій, якби ти лишень знав, якою справжньою родиною стали ті, хто чекав на вас, тих, що повернулися сьогодні, і хто продовжує чекати тих, хто залишається у полоні! Наша боротьба триватиме, обіцяю. Та наразі я щаслива. Я чекала! Я дочекалася", - підсумувала Латанська.

Допис мами Віталія Сенченка (скріншот: facebook.com/Оксана Латанська)

Згідно з інформацією Латанської, Віталій перебував на військовій службі у криворізькій бригаді НГУ за контрактом з вересня 2021 року.

Початок повномасштабного вторгнення РФ застав бійця на плановій ротації в Маріуполі. Тоді Сенченко припускав, що це розгоряння конфлікту з Росією - локальне, адже часу відстежувати новини у військових не було.

У квітні 2022 року син Оксани переплив морську затоку, аби дістатися заводу "Азовсталь" і стати на його захист.

Після героїчної оборони міста й металургійного комбінату, під час виходу з "Азовсталі" (за наказом командування) нацгвардієць разом з іншими українськими захисниками потрапив у російський полон.

У російських тюрмах він провів понад два роки й повернувся додому разом із 17 іншими криворіжцями.