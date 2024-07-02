Перепланування у квартирі: чи загрожує штраф, хто його виявляє та як легалізувати "нововведення"

Перепланування квартир стало досить поширеним явищем серед власників житла в Україні. Таким чином вони можуть зробити житловий простір більш функціональним і зручним. Проте такі зміни потребують офіційного погодження.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів адвокат і СЕО юридичної компанії "Приходько та партнери" Анатолій Перепельченко.
До перепланування як житлових, так і промислових приміщень належать:
Нелегалізоване перепланування приміщення є адміністративним порушенням. Це тягне за собою штраф розміром від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Якщо це зробила посадова особа, то покарання становить від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження.
Якщо перепланування призвело до порушення норм конструкцій або протипожежних заходів, то особа, яка допустила таке перепланування, повинна відновити все до попереднього стану.
У деяких випадках може настати й кримінальна відповідальність. Наприклад, коли перепланування призвело до загрози життю людини або настанню інших тяжких наслідків. При цьому покарання може становити:
Якщо власник житла здійснив перепланування без дозволу, сусіди можуть подати на нього до суду. Здебільшого власника зобов'язують сплатити штраф і відновити початковий стан приміщення.
"Крім того, самовільне перепланування без участі кваліфікованих спеціалістів може становити серйозну фізичну небезпеку, адже такі конструкції можуть не відповідати будівельним нормам і загрожувати цілісності будинку та життю мешканців", - наголошує Перепельченко.
Якщо перепланування не порушує конструктивної цілісності будівлі, його можна узаконити за спрощеною процедурою:
"Пам'ятайте, що спрощена процедура не підходить для суттєвих змін у плануванні. Щоб переконатися, що перепланування належить до нескладних будівельних робіт, зверніться до кваліфікованого юриста. Зміни можуть виконати за затвердженим проєктом і наявності всіх дозволів, але відповідні органи відмовляються вводити їх в експлуатацію", - пояснює експерт.
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