Перепланировка в квартире: грозит ли штраф, кто его обнаруживает и как легализовать "новшество"

Что подпадает под перепланировку квартиры

К перепланировке как жилых, так и промышленных помещений относятся:

изменения в стенах, не относящихся к несущим стенам

проработка отверстий в стенах, не выполняющих несущих функций по плану здания

демонтаж встроенной мебели, не влияющей на устойчивость стен

объединение туалета и ванной комнаты в один санузел при отсутствии вентиляционных коммуникаций в стене, которую планируют снести

Каков штраф за незаконную перепланировку

Нелегализованная перепланировка помещения является административным нарушением. Это влечет штраф в размере от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Если это сделало должностное лицо, то наказание будет от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и предупреждение.

Если перепланировка привела к нарушению норм конструкций или противопожарных мер, то человек, допустивший такую перепланировку, должен восстановить все до прежнего состояния.

В некоторых случаях может наступить и уголовная ответственность. Например, когда перепланировка привела к угрозе жизни человека или наступлению других тяжких последствий. При этом наказание может составлять:

штраф - от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан

лишение права занимать должности/осуществлять определенную деятельность - до двух лет

исправительные работы - до двух лет

ограничение свободы - до трех лет

Если владелец жилья осуществил перепланировку без разрешения, соседи могут подать на него в суд. В основном владельца обязывают уплатить штраф и восстановить первоначальное состояние помещения.

"Кроме того, самовольная перепланировка без участия квалифицированных специалистов может представлять серьезную физическую опасность, ведь такие конструкции могут не соответствовать строительным нормам и угрожать целостности дома и жизни жильцов", - отмечает Перепельченко.

Как узаконить перепланировку квартиры

Если перепланировка не нарушает конструктивную целостность здания, ее можно узаконить по упрощенной процедуре:

выполнить внутренние работы, не затрагивающие опорные стены или фасад

изготовить новый технический паспорт в БТИ, отражающий актуальное планирование

подать документы в регистратор для внесения изменений в Государственный реестр

получить выписку, подтверждающую законность перепланировки

"Помните, что упрощенная процедура не подходит для существенных изменений в планировании. Чтобы убедиться, что перепланировка относится к несложным строительным работам, обратитесь к квалифицированному юристу. Изменения могут выполнить по утвержденному проекту и при наличии всех разрешений, но соответствующие органы отказываются вводить их в эксплуатацию", - объясняет эксперт.

Советы во избежание проблем при перепланировке