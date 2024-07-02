Перепланировка в квартире: грозит ли штраф, кто его обнаруживает и как легализовать "новшество"

Перепланировка квартир стала достаточно распространенным явлением среди владельцев жилья в Украине. Таким образом они могут сделать жилое пространство более функциональным и удобным. Однако такие изменения требуют официального согласования.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и СЭО юридической компании "Приходько и партнеры" Анатолий Перепельченко.
К перепланировке как жилых, так и промышленных помещений относятся:
Нелегализованная перепланировка помещения является административным нарушением. Это влечет штраф в размере от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Если это сделало должностное лицо, то наказание будет от трех до семи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и предупреждение.
Если перепланировка привела к нарушению норм конструкций или противопожарных мер, то человек, допустивший такую перепланировку, должен восстановить все до прежнего состояния.
В некоторых случаях может наступить и уголовная ответственность. Например, когда перепланировка привела к угрозе жизни человека или наступлению других тяжких последствий. При этом наказание может составлять:
Если владелец жилья осуществил перепланировку без разрешения, соседи могут подать на него в суд. В основном владельца обязывают уплатить штраф и восстановить первоначальное состояние помещения.
"Кроме того, самовольная перепланировка без участия квалифицированных специалистов может представлять серьезную физическую опасность, ведь такие конструкции могут не соответствовать строительным нормам и угрожать целостности дома и жизни жильцов", - отмечает Перепельченко.
Если перепланировка не нарушает конструктивную целостность здания, ее можно узаконить по упрощенной процедуре:
"Помните, что упрощенная процедура не подходит для существенных изменений в планировании. Чтобы убедиться, что перепланировка относится к несложным строительным работам, обратитесь к квалифицированному юристу. Изменения могут выполнить по утвержденному проекту и при наличии всех разрешений, но соответствующие органы отказываются вводить их в эксплуатацию", - объясняет эксперт.
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