Не переплачуйте за Pixel 11: топ-5 Android-флагманів, які коштують дешевше

Pixel 10 (23 899 - 40 999 грн)

Торішня базова модель від Google зберегла 6,3-дюймовий дисплей на 120 Гц, чип Tensor G5, фірмову екосистему PixelSnap та повноцінну 7-річну підтримку оновлень.

Під час розпродажів ціна падає значно нижче за початкові 799 доларів.

Pixel 10 (скриншот: Hotline)

Samsung Galaxy S25 (38 975 - 58 714 грн)

Преміальний компакт із чипом Snapdragon 8 Elite, 6,2-дюймовим екраном Dynamic AMOLED (120 Гц) та універсальною потрійною камерою з 50 МП основним сенсором і 3-кратним оптичним зумом.

Для більш обмеженого бюджету є Galaxy S25 FE (близько 650 доларів) із більшим 6,7-дюймовим екраном, чипом Exynos 2400 та простішим телеоб'єктивом на 8 МП.

Galaxy S25 (скриншот: Hotline)

OnePlus 15R (26 399 - 32 999 грн)

Варіант для тих, кому важливіші автономність і швидкість ніж фотоможливості.

Модель оснащена процесором Snapdragon Gen 5, 12 ГБ оперативної пам'яті, 6,83-дюймовим екраном на 165 Гц та велетенським акумулятором на 7400 мА·год, проте позбавлена телеоб'єктива і бездротової зарядки.

OnePlus 15R (скриншот: Hotline)

RedMagic 11 Pro (40 299 - 53 350 грн)

Ігровий смартфон із чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5, екраном 144 Гц (6,85 дюйма), батареєю на 7500 мА·год із зарядкою до 80 Вт та рідинним охолодженням із випаровувальною камерою.

Компромісом є простіша система камер без телеоб'єктива та коротша підтримка оновлень (2 роки ОС і 5 років безпеки).

RedMagic 11 Pro (скриншот: Hotline)

Motorola Edge 2026 (22 399 - 29 999 грн)

Легкий (160,5 г) та компактний апарат із 6,3-дюймовим екраном із рекордною піковою яскравістю 5200 ніт.

Пристрій має батарею на 5000 мА·год та швидку зарядку 68 Вт, але поступається Pixel 11 у продуктивності чипа (MediaTek Dimensity 7450) та тривалості підтримки ПЗ (лише 3 роки).

Motorola Edge 2026 (скриншот: Hotline)

До підбірки увійшли моделі, ціна яких нижча за початкову вартість Pixel 11 (64 899 - 70 947 грн). Головним критерієм вибору була наявність флагманських рис - від потужності процесорів та частоти оновлення екранів до тривалості підтримки чи якісної обробки зображень.