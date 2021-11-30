Не только перепись. Стали известны подробности меморандума Украины и Apple
Фото: стали известны подробности меморандума Украины и Apple (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Сегодня Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Apple. Американская компания будет помогать Украине с разработкой и определением приоритетных проектов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
По словам Федорова, меморандум предусматривает:
- сотрудничество во время переписи населения в 2022-2023 годах;
- сотрудничество в организации проектов, связанных с сокращением бумажных транзакций;
- развитие приложения "Дия" для платформы iOS;
- сотрудничество в инициативе по цифровой грамотности;
- привлечение цифровых технологий в сфере здравоохранения.
"Также создаем рабочие группы, которые будут отвечать за разработку планов реализации наших совместных инициатив", - добавил Федоров.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Украина станет второй страной которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple. Минцифры подписал меморандум с американской компанией.