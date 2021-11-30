Не тільки перепис. Стали відомі подробиці меморандуму України та Apple
Фото: стали відомі подробиці меморандуму України та Apple (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)
Сьогодні Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю з Apple. Американська компанія допомагатиме Україні з розробкою та визначенням пріоритетних проєктів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
За словами Федорова, меморандум передбачає:
- співпрацю під час перепису населення у 2022-2023 роках;
- співпрацю в організації проєктів, які пов’язані зі скороченням паперових транзакцій;
- розвиток застосунку "Дія" для платформи iOS;
- співпрацю в ініціативі з цифрової грамотності;
- залучення цифрових технологій у сфері охорони здоров’я.
"Також створюємо робочі групи, які відповідатимуть за розробку планів реалізації наших спільних ініціатив", - додав Федоров.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна стане другою країною яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Мінцифри підписав меморандум з американською компанією.