Перепись населения Украины может впервые пройти с использованием гаджетов

Эксперты не исключают, что в ходе переписи украинцы смогут регистрироваться онлайн

Перепись населения Украины в 2020 году может впервые пройти с использованием электронных устройств. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Посчитают каждого: в Кабмине намерены выяснить реальное количество украинцев".

Отметим, согласно закону о всеукраинской переписи населения, во время сбора данных у граждан будут выяснять информацию о возрасте, семейном положении, гражданстве и этническом происхождении, образовании, источниках дохода, занятости и жилищных условиях.

Что же касается непосредственного сбора данных, то, по мнению директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, впервые те, кто будет опрашивать, придут не с бумажными бланками и анкетами, а с электронными устройствами. Либо же население сможет регистрироваться онлайн.

"Пробная перепись (в декабре 2019, - ред.) должна дать ответ на вопросы: готово ли население к такой работе, готовы ли переписчики к такой работе, что нужно сделать, чтобы эти методы заработали в Украине к 2020 году", - говорит Либанова.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в 2019 году проведут пробную перепись населения. Пилотный проект будет проводиться в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области.