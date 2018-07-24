Перепис населення України може вперше пройти з використанням гаджетів

Експерти не виключають, що в ході перепису українці зможуть реєструватися онлайн

Перепис населення України в 2020 році може вперше пройти з використанням електронних пристроїв. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Порахують кожного: у Кабміні мають намір з'ясувати реальну кількість українців".

Зазначимо, згідно із законом про всеукраїнський перепис населення, під час збору даних у громадян будуть з'ясовувати інформацію про вік, сімейний стан, громадянство і етнічне походження, освіту, джерела доходу, зайнятість і житлові умови.

Що ж стосується безпосереднього збору даних, то, на думку директора Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Елли Лібанової, вперше ті, хто буде опитувати, прийдуть не з паперовими бланками та анкетами, а з електронними пристроями. Або ж населення зможе реєструватися онлайн.

"Пробний перепис (у грудні 2019, - ред.) має дати відповідь на питання: чи готове населення до такої роботи, чи готові переписувачі до такої роботи, що потрібно зробити, щоб ці методи запрацювали в Україні до 2020 року", - говорить Лібанова.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в 2019 році проведуть пробний перепис населення. Пілотний проект буде проводитися в Оболонському районі Києва і Бородянському районі Київської області.