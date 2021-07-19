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Перепис населення: яких цифр слід очікувати українцям у майбутньому

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 12:14
Перепис населення: яких цифр слід очікувати українцям у майбутньому Фото: соціолог Елла Лібанова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Марія Кучерявець

Чисельність населення в Україні за підсумками найближчого перепису становитиме 38 мільйонів. Така кількість прогнозується без урахування жителів окупованого Криму та частини Донбасу.

Про це повідомила в інтерв'ю для РБК-Україна директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова.

На запитання, чи будуть українці шоковані підсумками перепису соціолог відповіла:

"Повірте, не будемо. Я оцінюю зараз чисельність населення на підконтрольній території, тобто без Криму і без частини Донбасу, в 38 мільйонів", - сказала Елла Лібанова.

Вона підкреслила, що 38 мільйонів - це цифра наявного населення, тобто кількість людей, які перебувають саме на території України.

Соціолог припустила, що близько 3 мільйонів ще перебувають за кордоном.

Нагадаємо, соціолог Елла Лібанова також розповіла, що українське населення концентрується в Києві.

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