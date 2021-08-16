Перепады настроения. Кого украинцы хотят видеть у власти

Если допустить, что выборы в Верховную раду пройдут в конце этой недели, по их итогам особых сюрпризов ожидать не стоит. Что точно можно констатировать: такой перезагрузки, которая была в 2019 году, уже не произойдет, и так называемых "старых политиков" под куполом в этот раз оказалось бы больше.

Из тройки последних опросов, проведенных ведущими социологическими компаниями, следует, что четыре из пяти парламентских партий вновь получат свои фракции. Это "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За життя" и "Батькивщина".

Хуже обстоят дела у партии "Голос", растерявшей больше половины своего электората на общенациональном уровне. На ее место в парламентской лиге сейчас претендует сразу несколько других политсил, вплотную приблизившихся к пятипроцентному проходному барьеру.

Рейтинговые качели

Спустя два года после выборов "Слуга народа" удерживает первую строчку в опросах, хоть и с ощутимыми потерями. Последние исследования группы "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова показывают, что сейчас президентская политсила может набрать от 20,2% до 27% поддержки, вместо 43,2%, которые она взяла на выборах в 2019 году. Оценивая темп и масштаб такого проседания, эксперты едины во мнении – это закономерно.

Небывало высокий рейтинг, полученный "Слугой народа" в 2019 году, мог сохраняться ровно столько, сколько длился "медовый месяц" между властью и избирателями. Эмоциональное охлаждение было неизбежным. Из года в год украинцы все меньше воспринимают действия правящей команды сквозь призму вины и "наследия" ее предшественников. Дальше каждое новое резонансное решение власти расшатывает ее рейтинг как маятник в разные стороны.

Если отталкиваться от исторических примеров того, какой уровень поддержки был у правящих партий спустя два года после выборов, то цифры "Слуги народа" достаточно высокие, считает директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

"Медовый месяц" власти Зеленского уже закончился (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Если у БПП за два года он опустился до 11%, то у "Слуги народа" он все еще выше 20%. Но отправная точка падения у этих партий была разная. Так что по факту тенденция повторяется – рейтинг обеих политсил за два года у власти сократился почти вдвое, заметил руководитель группы "Рейтинг" Алексей Антипович. По его словам, этот процесс нельзя назвать аномальным – ни в украинских, ни в мировых реалиях.

"Ожидания от Зеленского и его политсилы были крайне высокими. Но огромные ожидания влекут за собой огромное разочарования. Вот и получилось, что сейчас у них половина от того рейтинга, с которым они пришли к власти. Стоит ли называть это катастрофой? Вероятно нет. Любая партия в мире, придя к власти, начинает терять рейтинг", – отметил в разговоре с изданием Антипович.

От ослабления позиций "Слуги народа" выиграли оппозиционные партии, которые, наоборот, смогли прибавить в рейтингах. Воодушевленные оценки украинцев после прихода нового президента два года назад увели на далекий задний план все остальные политсилы, отметил Антипович.

"Сейчас этот общий фон поменялся, местами из-за непрофессиональных действий власти, местами из-за тех же высоких ожиданий, которые попросту невозможно воплотить сполна. Украинец легко влюбляется и так же легко разочаровывается. Он достаточно инфантильно относится к политикам. Изменение фона на более критический приводит к тому, что даже бывшие приверженцы "Слуги народа" и Зеленского переходят в другие электораты", – объяснил директор группы "Рейтинг".

Прежде всего это сказалось на рейтинге "Оппозиционной платформы - За життя". С первого года после выборов она стала возвращать себе часть избирателей Юго-Востока, ранее голосовавших за Партию регионов. Более того, зимой этого года ОПЗЖ была близка к тому, чтобы потеснить президентскую партию с первого места рейтинговых таблиц. Но история с санкциями против Медведчука и связанных с ним телеканалов несколько подбила ее перспективы на взлете.

ОПЗЖ потеряла в рейтинге после удара по Медведчуку (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Сейчас тройка последних опросов – "Рейтинга", Центра Разумкова и КМИС – оценивает поддержку "Оппозиционной платформы - За життя" на уровне от 12,4% до 18,3%. На выборах 2019 года она взяла 13%.

"У ОПЗЖ рейтинги выросли в прошлом году за счет некоторого ослабления президента Зеленского и его партии, и перетока нескольких процентов избирателей от "Слуги народа". Но с февраля по май рейтинги ОПЗЖ обвалились на несколько процентов вследствие закрытия "медведчуковских" телеканалов. Сейчас они частично восстанавливаются, но ниже, чем рейтинги в конце прошлого года или в январе", – сказал РБК-Украина политолог Владимир Фесенко.

В меньшей мере отток электората "Слуги народа" пошел в сторону "Батькивщины", у которой также крупный процент патерналистски настроенных избирателей. Исходя из соцопросов, поддержка партии Юлии Тимошенко составляет около 11-16%. По словам Фесенко, от выборов 2019 года "Батькивщине" удалось увеличить свой рейтинг примерно на 5%. Тенденция к росту у нее наблюдается с конца прошлого года, уточнил политолог.

"Думаю, это связано с актуализацией тарифной проблемы, а также с обострением политической борьбы вокруг земельной реформы. По этим вопросам Юлия Тимошенко и ее партия проявляют очень активную позицию и это позволило им вернуть часть своих бывших сторонников по сравнению с первым туром президентских выборов 2019-го, на которых Тимошенко поддержали 13,4% активных избирателей", – предположил эксперт.

Дело вкуса

Вообще, все оппозиционные партии, представленные в парламенте, за исключением "Голоса", идут в рейтинговых таблицах почти бок о бок. В двух из трех последних опросах следом за "Слугой народа" находится "Европейская солидарность". В опросе КМИС вторая строчка – у ОПЗЖ. В других же опросах – "Рейтинга" и Центра Разумкова – "Оппоплатформа" с "Батькивщиной" конкурируют за третью и четвертую позиции.

"Евросолидарность", как и прочие партии из парламентской лиги, смогла увеличить свою поддержку за последние два года после выборов. Но огромной заслуги самой политсилы в этом нет, отметил Андрей Быченко. Усиление партии экс-президента произошло, во-первых, из-за контраста с нынешней властью, считают эксперты.

"К ней отошли избиратели, которые голосовали за "Слугу народа" как за новую политическую силу с новыми принципами, но которые впоследствии не увидели этой обновленной деятельности. Также это люди, которые на время выборов были разочарованы в партии Порошенко, но деятельность новой правящей политсилы убедила их вернуться к поддержке команды прежней власти", – сказал РБК-Украина директор социологической службы Центра Разумкова.

ЕС смогла увести часть избирателей от "Слуги народа" (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

По словам Антиповича, сейчас появилась категория разочарованных граждан, которые ностальгируют за временами Порошенко. Тем не менее рейтинг "Евросолидарности" после рывка весной прошлого года остается стабильным – не падает, но и не растет.

"Сейчас ниша ЕС – между 8 и 25%, но в исследованиях она пока набирает примерно 14%, которые, вероятно, оформились бы в 16-17% живых избирателей. Они крепко удерживают свой электорат, но не расширяют его. Потому что Петр Порошенко не поменял риторику от выборов 2019 года. Его лозунги остались и рано или поздно они могут привести даже к снижению его рейтинга, но никак не к росту", – пояснил директор группы "Рейтинг".

И второй фактор, сыгравший в бонус для ЕС – упадок рейтинга "Голоса". Если на выборах 2019 года эта партия набрала почти 6%, то сейчас социологи дают ей не больше 2%. По оценке Антиповича, около половины из 4%, потерянных "Голосом" за два года, перетекли именно к "Евросолидарности". Сильнее всего по позициям этой партии ударил уход Святослава Вакарчука.

"Голос" был фактически его авторским политическим проектом и без него он вряд ли сохранит свою былую популярность, полагает Фесенко.

"Как каламбурили в прошлом году: без Вакарчука "Голос" потерял голос. Кроме того, уход Вакарчука с лидерской позиции в партии, а фактически и из активной политики, создал в "Голосе" кризис лидерства и спровоцировал острую внутреннюю борьбу. Распри и конфликты в партии, а сейчас и фактический ее раскол, также повлияли на обвал ее рейтингов", – отметил политолог.

"Голос" после ухода Вакарчука растерял электоральный капитал (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

На место "Голоса" в парламенте претендуют другие "игроки", которых сложно назвать новичками в политике. Исходя из последних опросов, ближе всего к пятипроцентному барьеру расположились "Сила и честь" Игоря Смешко, "Украинская стратегия" экс-премьера Владимира Гройсмана, Радикальная партия Олега Ляшко, Партия Евгения Мураева "Наши", УДАР Виталия Кличко и ВО "Свобода". Нельзя сказать, что в последнее время они демонстрируют ощутимый потенциал к наращиванию рейтинга. Но вполне возможно, что шансы кого-то из них могут "выстрелить" во время следующей парламентской гонки.

Пока же, за два года до выборов, соцопросы дают мало представления о составе следующего парламента, гораздо больше – об изменчивости симпатий избирателей. В 2014 году украинцы желали видеть у власти патриотически ориентированного лидера с сильной "рукой". В 2019-м – тотально новые, несистемные кадры, близкие к народу. Сейчас – опытных профессионалов, в идеале – чтобы они еще и были новыми лицами в политике. Каким будет этот запрос к 2023 году – вряд ли сможет ответить хоть какой-то социолог. Козыри будут на руках у тех политиков, которые смогут заранее прощупать и подстроиться под этот тренд.