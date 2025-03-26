"Переозброєння Європи": Південні країни ЄС блокують оборонний план фон дер Ляєн
Три країни заблокували план Європейської комісії щодо збільшення оборонних витрат через кредити. Південні країни побоюються, що це посилить їх борговий тягар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Франція, Італія та Іспанія виступили проти ініціативи Європейської комісії щодо збільшення оборонних витрат за рахунок дешевих позик.
Вони побоюються, що такий крок лише посилить їхній і без того значний борговий тягар, що завдало удару по планам президента ЄК Урсули фон дер Ляєн зміцнити військову автономію Європи.
Пропозиція передбачала пакет кредитів на 150 мільярдів євро та спеціальні послаблення фіскальних правил ЄС, щоб розблокувати нові інвестиції в оборону та зменшити залежність від США.
Проте відсутність єдності серед країн-членів ставить під загрозу цей план, що може вплинути на здатність ЄС постачати Україні більше зброї.
"Деякі країни мають серйозні сумніви щодо доцільності або навіть можливості заборгованості до такого рівня", - заявив один із високопосадових дипломатів ЄС на умовах анонімності.
ЄС шукає компроміс між кредитами та оборонними облігаціями
Південні країни, які вже мають високий рівень держборгу, пропонують альтернативу у вигляді так званих оборонних облігацій - грантів, фінансованих спільними запозиченнями ЄС на ринках капіталу. Однак для цього необхідна одностайна згода всіх 27 членів блоку.
Проти цього варіанту виступають фіскально консервативні країни Північної Європи, зокрема Нідерланди та Німеччина. Вони побоюються, що це створить прецедент для майбутніх взаємних боргових зобов’язань.
Дипломати з північних країн також сумніваються у доцільності оборонних облігацій, якщо південні держави відмовляються навіть від запропонованих кредитів.
"Якщо вони вважають, що оборона - це екзистенційний виклик, який виправдовує спільний борг, то спочатку їм варто взяти кредити", - заявив один із представників фіскально консервативного блоку.
План переозброєння Європи
Нагадаємо, що Європейська комісія презентувала оборонну ініціативу ReArm Europe вартістю 150 млрд євро для зміцнення військового потенціалу Європи. 6 березня лідери ЄС обговорили цей план на саміті та погодили його.
За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен, ініціатива надасть країнам-членам додаткові фінансові можливості для інвестування в оборону.
План передбачає залучення 800 млрд євро, з яких 150 млрд – у вигляді кредитів для оборонного сектору. Виділені кошти мають спрямувати на виробництво систем ППО та модернізацію оборонної інфраструктури в країнах ЄС.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.