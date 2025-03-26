"Переозброєння Європи": Південні країни ЄС блокують оборонний план фон дер Ляєн

Франція, Італія та Іспанія виступили проти ініціативи Європейської комісії щодо збільшення оборонних витрат за рахунок дешевих позик.

Вони побоюються, що такий крок лише посилить їхній і без того значний борговий тягар, що завдало удару по планам президента ЄК Урсули фон дер Ляєн зміцнити військову автономію Європи.

Пропозиція передбачала пакет кредитів на 150 мільярдів євро та спеціальні послаблення фіскальних правил ЄС, щоб розблокувати нові інвестиції в оборону та зменшити залежність від США.

Проте відсутність єдності серед країн-членів ставить під загрозу цей план, що може вплинути на здатність ЄС постачати Україні більше зброї.

"Деякі країни мають серйозні сумніви щодо доцільності або навіть можливості заборгованості до такого рівня", - заявив один із високопосадових дипломатів ЄС на умовах анонімності.

ЄС шукає компроміс між кредитами та оборонними облігаціями

Південні країни, які вже мають високий рівень держборгу, пропонують альтернативу у вигляді так званих оборонних облігацій - грантів, фінансованих спільними запозиченнями ЄС на ринках капіталу. Однак для цього необхідна одностайна згода всіх 27 членів блоку.

Проти цього варіанту виступають фіскально консервативні країни Північної Європи, зокрема Нідерланди та Німеччина. Вони побоюються, що це створить прецедент для майбутніх взаємних боргових зобов’язань.

Дипломати з північних країн також сумніваються у доцільності оборонних облігацій, якщо південні держави відмовляються навіть від запропонованих кредитів.

"Якщо вони вважають, що оборона - це екзистенційний виклик, який виправдовує спільний борг, то спочатку їм варто взяти кредити", - заявив один із представників фіскально консервативного блоку.