ua en ru
Ср, 26 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Перевооружение Европы": Южные страны ЕС блокируют оборонный план фон дер Ляйен

Среда 26 марта 2025 14:32
UA EN RU
"Перевооружение Европы": Южные страны ЕС блокируют оборонный план фон дер Ляйен Фото: Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Три страны заблокировали план Европейской комиссии по увеличению оборонных расходов из-за кредитов. Южные страны опасаются, что это усилит их долговое бремя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Франция, Италия и Испания выступили против инициативы Европейской комиссии по увеличению оборонных расходов за счет дешевых займов.

Они опасаются, что такой шаг лишь усилит их и без того значительное долговое бремя, что нанесло удар по планам президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен укрепить военную автономию Европы.

Предложение предусматривало пакет кредитов на 150 миллиардов евро и специальные послабления фискальных правил ЕС, чтобы разблокировать новые инвестиции в оборону и уменьшить зависимость от США.

Однако отсутствие единства среди стран-членов ставит под угрозу этот план, что может повлиять на способность ЕС поставлять Украине больше оружия.

"Некоторые страны имеют серьезные сомнения относительно целесообразности или даже возможности задолженности до такого уровня", - заявил один из высокопоставленных дипломатов ЕС на условиях анонимности.

ЕС ищет компромисс между кредитами и оборонными облигациями

Южные страны, которые уже имеют высокий уровень госдолга, предлагают альтернативу в виде так называемых оборонных облигаций - грантов, финансируемых совместными заимствованиями ЕС на рынках капитала. Однако для этого необходимо единодушное согласие всех 27 членов блока.

Против этого варианта выступают фискально консервативные страны Северной Европы, в частности Нидерланды и Германия. Они опасаются, что это создаст прецедент для будущих взаимных долговых обязательств.

Дипломаты из северных стран также сомневаются в целесообразности оборонных облигаций, если южные государства отказываются даже от предложенных кредитов.

"Если они считают, что оборона - это экзистенциальный вызов, который оправдывает общий долг, то сначала им стоит взять кредиты", - заявил один из представителей фискально консервативного блока.

План перевооружения Европы

Напомним, что Европейская комиссия представила оборонную инициативу ReArm Europe стоимостью 150 млрд евро для укрепления военного потенциала Европы. 6 марта лидеры ЕС обсудили этот план на саммите и согласовали его.

По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, инициатива предоставит странам-членам дополнительные финансовые возможности для инвестирования в оборону.

План предусматривает привлечение 800 млрд евро, из которых 150 млрд - в виде кредитов для оборонного сектора. Выделенные средства должны направить на производство систем ПВО и модернизацию оборонной инфраструктуры в странах ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Франция Италия Испания Урсула фон дер Ляйен
NEWS
Зеленский о ночной атаке РФ: Москва не собирается идти на настоящий мир
Зеленский о ночной атаке РФ: Москва не собирается идти на настоящий мир
DAILY
"Перемирие" или имитация? Остановила ли Россия обстрелы энергетики и что задумал Путин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Перемирие" или имитация? Остановила ли Россия обстрелы энергетики и что задумал Путин