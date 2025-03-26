"Перевооружение Европы": Южные страны ЕС блокируют оборонный план фон дер Ляйен

Франция, Италия и Испания выступили против инициативы Европейской комиссии по увеличению оборонных расходов за счет дешевых займов.

Они опасаются, что такой шаг лишь усилит их и без того значительное долговое бремя, что нанесло удар по планам президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен укрепить военную автономию Европы.

Предложение предусматривало пакет кредитов на 150 миллиардов евро и специальные послабления фискальных правил ЕС, чтобы разблокировать новые инвестиции в оборону и уменьшить зависимость от США.

Однако отсутствие единства среди стран-членов ставит под угрозу этот план, что может повлиять на способность ЕС поставлять Украине больше оружия.

"Некоторые страны имеют серьезные сомнения относительно целесообразности или даже возможности задолженности до такого уровня", - заявил один из высокопоставленных дипломатов ЕС на условиях анонимности.

ЕС ищет компромисс между кредитами и оборонными облигациями

Южные страны, которые уже имеют высокий уровень госдолга, предлагают альтернативу в виде так называемых оборонных облигаций - грантов, финансируемых совместными заимствованиями ЕС на рынках капитала. Однако для этого необходимо единодушное согласие всех 27 членов блока.

Против этого варианта выступают фискально консервативные страны Северной Европы, в частности Нидерланды и Германия. Они опасаются, что это создаст прецедент для будущих взаимных долговых обязательств.

Дипломаты из северных стран также сомневаются в целесообразности оборонных облигаций, если южные государства отказываются даже от предложенных кредитов.

"Если они считают, что оборона - это экзистенциальный вызов, который оправдывает общий долг, то сначала им стоит взять кредиты", - заявил один из представителей фискально консервативного блока.