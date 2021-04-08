Перенесення ТКГ з Мінська є дуже віддаленою перспективою, - Арестович

Питання про перенесення засідань ТКГ (Тристоронньої контактної групи) з Мінська є дуже віддаленою перспективою. А заяви російської сторони про неможливість цього - не більш, ніж словесні дуелі.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

Зокрема, він прокоментував заяву російського парламентера Дмитра Козака про те, що Москва навіть не хоче обговорювати це питання.

"Це словесні дуелі, які ні до чого не приведуть. Перенесення ТКГ з Мінська - це дуже віддалена перспектива. Я не бачу перспектив закінчення всесвітнього карантину цього року, а через рік подивимося - це занадто великий термін в сучасному світі", - зазначив Арестович.

Він також підкреслив, що заяви Козака на сьогоднішній прес-конференції щодо Донбасу є "жонглюванням словами".

"Росія як сторона конфлікту повинна виконати свою частину зобов'язань, які вона взяла на себе на міжнародному рівні, починаючи з 2014 року, в рамках нормандського і мінського форматів", - додав Арестович.