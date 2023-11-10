Переможний триочковий плеймейкера "Атланти" підкорив Мехіко: момент дня в НБА

27-річний американець вирвав перемогу в протистоянні з "Орландо" (120:119). Для розширення аудиторії НБА матч зіграли в столиці Мексики.

До останньої хвилини "Гокс" мінімально поступалися, але виділеним часом скористалися сповна. Лідер команди Трей Янг сміливо пішов під щит "Меджик", зібрав на собі суперників і несподівано віддав Мюррей ліворуч. Той влучно кинув із-за "дуги".

Найрезультативнішим у поєдинку став якраз Янг. Атакувальний оборонець набрав 41 очко, зробив 4 підбирання і віддав 8 передач. Натомість Мюррей додав ще 16 пунктів.

Хто такий Деджонте Мюррей

Уродженець Сіетла, на студентському рівні виступав за "Вашингтон Хаскіз". На драфті НБА-2016 обраний "Сан-Антоніо" під 29-м номером.

Перші п'ять сезонів під егідою асоціації провів у складі "Сперс". Перед кампанією 2022/23 разом із Джоком Лендейлом був обміняний на Даніло Галлінарі в "Атланту". У жовтні цьогоріч встановив персональний рекорд результативності – 41 очко проти "Міннесоти".

У 2022 році вперше потрапив у ростер Матчу всіх зірок. Влітку Baby boy підписав 4-річний контракт із "Гокс" на 120 млн доларів.