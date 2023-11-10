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Победный трехочковый плеймейкера "Атланты" покорил Мехико: момент дня в НБА

Фото: Деджонте Мюррей стал героем "Хокс" (bvmsports.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался защитник "Атланты Хокс" Деджонте Мюррей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

27-летний американец вырвал победу в противостоянии с "Орландо" (120:119). Для расширения аудитории НБА матч сыграли в столице Мексики.

До последней минуты "Хокс" минимально уступали, но выделенным временем воспользовались сполна. Лидер команды Трей Янг смело пошел под щит "Мэджик", собрал на себе соперников и неожиданно отдал Мюррею налево. Тот метко бросил из-за "дуги".

Самым результативным в поединке стал Янг. Атакующий защитник набрал 41 очко, сделал 4 подбора и отдал 8 передач. Мюррей добавил еще 16 пунктов.

Кто такой Деджонте Мюррей

Уроженец Сиэтла, на студенческом уровне выступал за "Вашингтон Хаскиз". На драфте НБА-2016 выбран "Сан-Антонио" под 29-м номером.

Первые пять сезонов под эгидой ассоциации провел в составе "Сперса". Перед кампанией 2022/23 вместе с Джоком Лендейлом был обменян на Данило Галлинари в "Атланту". В октябре этого года установил персональный рекорд результативности – 41 очко против "Миннесоты".

В 2022 году впервые попал в ростер Матча всех звезд. Летом Baby boy подписал 4-летний контракт с "Хокс" на 120 млн долларов.

К слову, накануне "Миннесота" поразила обозревателей ассоциации атакой против "Нью-Орлеана".

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