ua en ru
Чт, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Міннесота" організувала куражну контратаку проти "Нью-Орлеана": момент дня в НБА

Міннеаполіс, Четвер 09 листопада 2023 11:59
UA EN RU
"Міннесота" організувала куражну контратаку проти "Нью-Орлеана": момент дня в НБА Фото: Нестримний Ентоні Едвардс набрав 26 пунктів (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолила командна робота "Міннесоти Тімбервулвз" у протистоянні з "Нью-Орлеан Пеліканс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Підопічні Кріса Фінча просто зім'яли луїзіанців у першій половині, тож після великої перерви почали грати для власного задоволення. Це вилилося у яскраву комбінацію під завісу третьої чверті.

"Тімбервулвз" перехопили м'яч на власній половині, а Рід класно розвернувся на 360 градусів і віддав на хід Александеру-Вокеру. Той у стрибку вирішив не кидати, а віддати передачу від щита на Едвардса. Натомість атакувальний оборонець ефектно додав згори.

Стараннями цієї трійки та інших "Міннесота" здобула легку перемогу вдома (122:101). Із п'ятьма перемогами в семи поєдинках "Тімбервулвз" ідуть на 3-й сходинці Західної конференції НБА. "Нью-Орлеан" – на 8-й позиції.

Хто такий Ентоні Едвардс

Уродженець штату Джорджія, у баскетбол перейшов із американського футболу. У студентські роки виступав за "Джорджія Бульдогс".

На драфті НБА-2020 обраний під першим номером. У складі "Міннесоти" дебютував у грудні того ж року, оформивши 15 очок із лави запасних. Став новачкому року в Південно-східному дивізіоні асоціації. Учасник Матчу всіх зірок НБА-2023.

Обрав 5-й ігровий номер на честь матері та бабусі, які померли впродовж 2015 року. Опікунами тоді восьмикласника Едвардса стали брат і сестра. Працював інструктором у літніх таборах, а в університеті вивчав маркетинг.

До слова, українець Лень провів найрезультативніший матч сезону НБА за "Сакраменто".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Більше тисячі окупантів та 36 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Більше тисячі окупантів та 36 артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна На зустрічних курсах. Чим важливі переговори Байдена з Сі Цзіньпіном і на що чекати Україні