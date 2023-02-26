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Переможний триочковий лідера "Бостона" завершив битву лідерів Сходу: момент дня в НБА

Фото: Джейсон Тейтум оформив дабл-дабл у Філадельфії (ca.sports.yahoo.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився універсальний форвард "Бостон Селтікс" Джейсон Тейтум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Зірка "Селтікс" допоміг команди уникнути зайвого овертайму в Пенсильванії. На останній хвилині фінальної чверті рахунок із "Філадельфією" був рівним – 107:107. Тейтум узяв ініціативу на себе, коли отримав передачу Смарта на хід, і виконав влучний кидок із-за дуги.

"Севенті Сіксерс" відігратися вже не встигли, оскільки хронометр зупинився на позначці 1,3 секунди. Як наслідок, "Бостон" залишився лідером Східної конференції НБА. "Філадельфія" натомість іде на 3-й сходинці.

Сам Тейтум оформив дабл-дабл. У його активі 18 очок, 13 підбирань і 6 передач. Найрезультативнішим у матчі став лідер "Севенті Сіксерс" Джоел Ембіїд (41 пункт).

Хто такий Джейсон Тейтум

Уродженець Сент-Луїса, на студентському рівні виступав за Університет Дюка. На драфті НБА-2017 обраний "Бостоном" під 3-м номером.

Проводить шостий сезон у лавах "Селтікс". Чотириразовий учасник Матчу всіх зірок НБА, а в складі збірної США став олімпійським чемпіоном на Іграх у Токіо. За п'ятирічним контрактом до 2025 року заробить 195 млн доларів.

Близькі друзі Тейтума – лідер хокейної "Флориди Пантерз" Меттью Ткачук і колишній центровий "Сакраменто" Гаррі Джайлс. Має контракти з мережею піцерій Imo's Pizza та брендом Air Jordan.

До слова, напередодні Крейг і Дорт взаємними блокшотами розділили першість у хіт-параді моментів НБА.

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