Переможний триочковий лідера "Бостона" завершив битву лідерів Сходу: момент дня в НБА

Зірка "Селтікс" допоміг команди уникнути зайвого овертайму в Пенсильванії. На останній хвилині фінальної чверті рахунок із "Філадельфією" був рівним – 107:107. Тейтум узяв ініціативу на себе, коли отримав передачу Смарта на хід, і виконав влучний кидок із-за дуги.

"Севенті Сіксерс" відігратися вже не встигли, оскільки хронометр зупинився на позначці 1,3 секунди. Як наслідок, "Бостон" залишився лідером Східної конференції НБА. "Філадельфія" натомість іде на 3-й сходинці.

Сам Тейтум оформив дабл-дабл. У його активі 18 очок, 13 підбирань і 6 передач. Найрезультативнішим у матчі став лідер "Севенті Сіксерс" Джоел Ембіїд (41 пункт).

Хто такий Джейсон Тейтум

Уродженець Сент-Луїса, на студентському рівні виступав за Університет Дюка. На драфті НБА-2017 обраний "Бостоном" під 3-м номером.

Проводить шостий сезон у лавах "Селтікс". Чотириразовий учасник Матчу всіх зірок НБА, а в складі збірної США став олімпійським чемпіоном на Іграх у Токіо. За п'ятирічним контрактом до 2025 року заробить 195 млн доларів.

Близькі друзі Тейтума – лідер хокейної "Флориди Пантерз" Меттью Ткачук і колишній центровий "Сакраменто" Гаррі Джайлс. Має контракти з мережею піцерій Imo's Pizza та брендом Air Jordan.