Победный трехочковый лидер "Бостона" завершил битву лидеров Востока: момент дня в НБА

Звезда "Селтикс" помог команде избежать лишнего овертайма в Пенсильвании. На последней минуте финальной четверти счет с "Филадельфией" был равным – 107:107. Тейтум взял инициативу на себя, когда получил передачу Смарта на ход, и выполнил точный бросок из-за дуги.

"Севенти Сиксерс" отыграться уже не успели, поскольку хронометр остановился на отметке 1,3 секунды. В результате "Бостон" остался лидером Восточной конференции НБА. "Филадельфия" в свою очередь идет на 3-й строчке.

Сам Тейтум оформил дабл-дабл. В его активе 18 очков, 13 подборов и 6 передач. Самым результативным в матче стал лидер "Севенти Сиксерс" Джоэл Эмбиид (41 пункт).

Кто такой Джейсон Тейтум

Уроженец Сент-Луиса, на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. На драфте НБА-2017 выбран "Бостоном" под 3-м номером.

Проводит шестой сезон в рядах "Селтикс". Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА, а в составе сборной США стал олимпийским чемпионом на Играх в Токио. По пятилетнему контракту до 2025 года заработает 195 млн долларов.

Близкие друзья Тейтума – лидер хоккейной "Флориды Пантерз" Мэттью Ткачук и бывший центровой "Сакраменто" Гарри Джайлс. Имеет контракты с сетью пиццерий Imo's Pizza и брендом Air Jordan.