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Переможний трюк Дончіча з розміном одного очка на два: момент дня в НБА

Фото: Лука Дончіч знову зробив різницю (chicagotribune.com)
Автор: Антон Федорців

Лідер "Даллас Маверікс" Лука Дончіч опинився нагорі хіт-параду найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Словенський універсал наважився на небувалу витівку за кілька секунд до сирени. Балканець навмисне не реалізував штрафний кидок при відставанні на два очки від "Нью-Йорк Нікс". Після боротьби в зоні атаки він же підхопив м'яч і точним кидком перевів матч в овертайм.

Там "Маверікс" виявилися сильнішими за приголомшених "Нікс" (126:121). Така перемога дозволила техасцям закріпитися на 6-й позиції Західної конференції НБА. Натомість "Нью-Йорк" іде шостим на Сході.

Сам Дончіч оформив тріпл-дабл. Словенець набрав неймовірні 60 пунктів, до яких додав 21 підбирання і 10 передач. У грі Дончіч провів 47 хвилин. Середні цифри в сезоні – 33.6 очки, 8.7 підбирань, 8.8 передач, 1.7 перехоплення.

Хто такий Лука Дончіч

Зірковий баскетболіст, народився у Любляні. На паркеті може закрити позиції атакувального оборонця, плеймейкера та легкого форварда.

Професіональна кар'єра балканця розпочалася в мадридському "Реалі" в 2015 році. У складі Королівського клубу здобув 3 чемпіонські титули та тріумфував у Євролізі 2017/18. Зі збірною Словенії виграв Євробаскет-2017.

На драфті НБА-2018 був обраний "Атлантою" під третім номером. Права на Дончіча відразу відійшли "Маверікс" в обмін на 5-й пік драфту (Трей Янг) та захищений пік наступного драфту.

До слова, напередодні дует Вайта та Лавіна очолив підбірку топ-епізодів асоціації.

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НБАБаскетбол