Победный трюк Дончича с разменом одного очка на два: момент дня в НБА

Словенский универсал отважился на небывалую затею за несколько секунд до сирены. Балканец умышленно не реализовал штрафной бросок при отставании в два очка от "Нью-Йорк Никс". После борьбы в зоне атаки он подхватил мяч и точным броском перевел матч в овертайм.

Там "Маверикс" оказались сильнее ошеломленных "Никс" (126:121). Такая победа позволила техасцам закрепиться на 6-й позиции Западной конференции НБА. "Нью-Йорк" в свою очередь идет шестым на Востоке.

Сам Дончич оформил трипл-дабл. Словенец набрал невероятные 60 пунктов, к которым добавил 21 подбор и 10 передач. В игре Дончич провел 47 минут. Средние цифры в сезоне – 33.6 очка, 8.7 подборов, 8.8 передач, 1.7 перехватов.

Кто такой Лука Дончич

Звездный баскетболист, родился в Любляне. На паркете может закрыть позиции атакующего защитника, плеймейкера и легкого форварда.

Профессиональная карьера балканца началась в мадридском "Реале" в 2015 году. В составе Королевского клуба завоевал 3 чемпионских титула и триумфовал в Евролиге 2017/18. Со сборной Словении выиграл Евробаскет-2017.

На драфте НБА-2018 был выбран "Атлантой" под третьим номером. Права на Дончича сразу отошли "Маверикс" в обмен на 5-й пик драфта (Трей Янг) и защищенный пик следующего драфта.