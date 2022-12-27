Комбінація "Чикаго" з аллей-упом не врятувала від поразки вдома: момент дня в НБА

Оборонці "Чикаго Буллз" Кобі Вайт і Зак Лавін у матчі проти "Г'юстон Рокетс" організували найкрутіший епізод ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Під завісу другої чверті чикагці вибігли в контратаку. Вайт ефектно обіграв опонента та елегантно накинув м'яч на кільце партнеру. Лавін натомість вгатив "апельсин" згори.

Класні комбінації не врятували "Буллз" від гучної домашньої поразки. "Рокетс" просто зім'яли "Чикаго" (133:118) Обидві команди наразі залишаються поза межами плей-офф сезону. Наприклад, "Г'юстон" – останній на Заході.

Сам Лавін провів на паркеті 36 хвилин. За цей час атакувальний оборонець встиг набрати 22 очки, зробив 3 підбирання і віддав 5 передач. Найрезультативнішим у матчі став форвард "Рокетс" Кевін Портер (36 пунктів, 7 підбирань, 9 асистів).

Хто такий Зак Лавін

Уродженець передмістя Сіетла, на студентському рівні виступав за "УКЛА Брюїнз". Обраний "Міннесотою" під 13-м номером драфту НБА-2014.

У складі "Тімбервулвз" провів 3 сезони. Влітку 2017 року був обміняний в "Чикаго". У сезоні 2020/21 Лавін дебютував у Матчі всіх зірок НБА, а рік по тому зіграв у дебютному плей-офф сезону.

У складі збірної США тріумфував на Олімпійських іграх-2020. Зіграв епізодичну роль у телесеріалі "Кірбі Бакетс". У серпні цьогоріч став батьком.