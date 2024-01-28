Першорічник "Шарлотта" силовим данком не врятував від поразки: момент дня в НБА
Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив атакувальний оборонець "Шарлотт Горнетс" Брендон Міллер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Новачок сезону підкорив моментом у другій чверті протистояння з "Ютою". Він отримав передачу біля бокової лінії, хибним рухом прибрав оборонця і потужно вгатив згори з-під Кесслера.
Проте, старань Міллера забракло для домашньої перемоги. "Горнетс" поступилися "Джаз" (122:134) і залишаються за межами зони плей-офф Східної конференції. Натомість "Юта" йде на 10-й позиції на Заході.
Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Шарлотта" Пі Джей Вашингтон. Він набрав 43 очки, зробив 2 підбирання і віддав 3 передачі. Натомість Міллер додав у скарбничку "Горнетс" ще 12 пунктів.
Хто такий Брендон Міллер
Уродженець Нешвілла, на студентському рівні виступав за Університет Алабами. На драфті НБА-2023 обраний "Шарлоттом" під другим номером.
Дебютував на рівні асоціації наприкінці жовтня. Персональний рекорд результативності встановив у листопаді, набравши 29 очок проти "Нікс". Середні цифри в прем'єрному сезоні – 14.7 очок, 3.9 підбирання, 2.3 передачі та 0.6 перехоплень за майже 15 хвилин у грі.
Виріс у спортивній сім'ї. Батько грав в американський футбол у коледжі, а старший брат займався баскетболом. Взимку 2023-го потрапив у скандал зі смертельним використанням зброї його другом, але відбувся переляком.
До слова, напередодні Дончіч встановив персональний рекорд результативності під егідою НБА.
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